Украина просит усилить давление на РФ за тюремный приговор Зейтуллаеву

Министерство иностранных дел возмущено решением российского суда приговорить крымского татарина Руслана Зейтуллаева к 12 годам тюрьмы.

Такое заявление сделала в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Требуем освобождения Зейтуллаєва. Обратимся к партнерам (с просьбой – ред.) усилить дипломатическое давление на РФ", - написала она.

Она добавила, что решение суда основано на сфабрикованных обвинениях.

"Выражаем решительный протест российской стороне в связи с позорным приговором Р. Зейтуллаеву. Решение политически мотивировано", - отметила Беца.

1/2 Висловлюємо рішучий протест рос стороні у зв'язку з ганебним вироком Р.Зейтуллаєву. Рішення політ вмотивоване. pic.twitter.com/Vqzm58R0HE — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 26, 2017

Как известно, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил крымского татарина Руслана Зейтуллаева к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму.

Украинская правда