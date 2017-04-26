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В Мариуполе в палатку "Оппоблока" вызвали полицию

Среда, 26 апреля 2017, 23:48

В Мариуполе Донецкой области представители партии "Оппозиционный блок" обустроили палатки и собирают подписи под своими требованиями.

По сообщению "Новостей Донбасса", среди пунктов, за которые мариупольцам предлагают поставить подпись, есть пункты "Прекратить войну и вернуть мир в Украину", "Обеспечить право говорить и слушать на родном языке", "Прекратить фальсификацию истории", "Обеспечить достойную жизнь и работу", "Остановить репрессии и наступление нацизма".

Последний пункт расшифрован так: "гарантировать каждому свободу слова и совести, прекратить цензуру и давление на СМИ, репрессии против оппозиционеров и инакомыслящих, остановить наступление нацизма, пропаганду и насаждение человеконенавистничества".

Также авторы листовки призывают "защитить наши праздники: День победы, День солидарности трудящихся, Международный женский день".

Свою подпись на бланках оставила народный депутат от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская. Во время этого некоторые из присутствующих жителей города выкрикивали ей "Ганьба!".

 
 



Кроме представителей "Оппоблока", возле палатки собрались активисты и жители, недовольные риторикой партии. Они заявили о намерениях обращаться к мэру и СБУ, так как считают, что подобные провокации в 2014 году привели к началу боевых действий в регионе.

После этого они вызвали сотрудников полиции, усомнившись в местной прописке ответственных за сбор подписей. Прибывшие правоохранители проверили прописку и сообщили, что все присутствующие в палатке зарегистрированы в Мариуполе.

Депутат Мариупольского горсовета от "Оппоблока" Андрей Федай рассказал, что во вторник на палатку политсилы напали неизвестные.
В то же время бывший нардеп Егор Фирсов отметил, что в Мариуполе "Оппоблок" установил уже около 30 палаток.

"И похоже никого не волнует, что Кремль, ЛДНР и Оппоблок по сути пользуются общими методичками. И все это накануне визита Гройсмана в Мариуполь. Можно сказать в пику, показательно и даже с гордостью показывая, что они никого и ничего не боятся", - написал он на Facebook.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Оппозиционный блокМариуполь
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