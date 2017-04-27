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СБУ требует от мера Одессы отменить скандальное решение горсовета

Четверг, 27 апреля 2017, 18:15

Служба безопасности Украины требует от мэра Одессы Геннадия Труханова отменить решение об отмене Одесским городским советом решения о декоммунизации ряда улиц.

С таким требованием к Труханову обратился начальник управления СБУ в Одесской области Сергей Батраков, сообщает Управление СБУ в Одесской области на своей странице в Facebook.

"Требую неотложно отменить указанное решения, в связи с тем, что оно нарушает закон Украины №2558 от 25.05.2015 г. ("Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запрет их пропаганды и символики")", - сказано в нем.

Батраков добавил, что решение депутатов горсовета может привести к обострению социально-политической ситуации, антиобщественным или антиконституционным выступлениям, которые могут быть использованы для актов экстремизма или терроризма.

Как известно, прокуратура 27 апреля открыла уголовное производство по факту отмены Одесским городским советом решения о декоммунизации ряда улиц.

26 апреля Одесский городской совет отменил декоммунизацию ряда улиц, проведенную бывшим губернатором Саакашвили.

Учитывая это, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович предупредил мэра Одессы Геннадия Труханова, что за возвращение старых названий улицам его могут привлечь к уголовной ответственности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУОдессадекоммунизация
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