СБУ вимагає від мера Одеси скасувати скандальне рішення міськради

Служба безпеки України вимагає від мера Одеси Геннадія Труханова скасувати рішення про скасування Одеською міською радою рішення про декомунізацію низки вулиць.

З такою вимогою до Труханова звернувся начальник управління СБУ в Одеській області Сергій Батраков, повідомляє Управління СБУ в Одеській області на своїй сторінці у Facebook.

"Вимагаю невідкладної скасування зазначеного рішення, в зв'язку з тим, що воно порушує закон України №2558 від 25.05.2015 р (" Про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів, заборону їх пропаганди і символіки ")", - сказано в ньому.

Батраков додав, що рішення депутатів міськради може призвести до загострення соціально-політичної ситуації, антигромадських або антиконституційних виступів, які можуть бути використані для актів екстремізму або тероризму.

Як відомо, прокуратура 27 квітня відкрила кримінальне провадження за фактом скасування Одеською міською радою рішення про декомунізацію низки вулиць.

26 квітня Одеська міська рада скасувала декомунізацію низки вулиць, проведену колишнім губернатором Міхеілом Саакашвілі.

З огляду на це голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович попередив мера Одеси Генадія Труханова, що за повернення старих назв вулицям його можуть притягти до кримінальної відповідальності.