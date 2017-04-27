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Депутата партии Ляшко арестовали в Черкассах за хищение

Четверг, 27 апреля 2017, 22:26
Депутата партии Ляшко арестовали в Черкассах за хищение

Приднепровский райсуд Черкасс избрал депутату облсовета от Радикальной партии меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере 3 млн. грн.

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области.

Как известно, во вторник бывшему директору одного из государственных предприятий города Тальное, депутату Черкасского облсовета сообщили о подозрении в хищении госимущества в особо крупных размерах.

Следствие установило, что подозреваемый в 2008 году осуществил незаконное отчуждение предприятия ДВЗП "Тальное" ГАК "Хлеб Украины" путем заключения договора купли-продажи с одним из обществ города Тальное, соучредителем которого он являлся.

В результате его противоправных действий целостный имущественный комплекс государственного предприятия стоимостью почти 55 млн. грн. незаконно выбыл из собственности государства.

Украинская правда

Темы: Ляшко ОлегЧеркасская область
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