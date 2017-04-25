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В Черкасской области сообщили о подозрении депутату партии Ляшко

Вторник, 25 апреля 2017, 20:44

Депутату Радикальной партии в Черкасской области сообщили о подозрении в незаконном завладении имуществом госпредприятия.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Следствием установлено, что (депутат — ред.) в течение 2008-2013 годов, будучи директором-управляющим санацией ДВЗП "Тальное" ГАК "Хлеб Украины", без согласования собственника имущества - Кабинета Министров Украины, без проведения независимой оценки, по заниженной стоимости реализовал активы госпредприятия коммерческим структурам, учредителем которых являлся он сам или его родственники", - написала она в Facebook.

Таким образом, по данным Сарган, подозреваемый незаконно завладел целостным имущественным комплексом государственного предприятия стоимостью почти 55 млн. грн.

Сейчас в суд внесено ходатайство об избрании депутату меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

Темы: Черкасская областьЛяшко Олегпрокуратура
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