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Крым занял 4 место с конца в рейтинге свободы прессы - Freedom House

Пятница, 28 апреля 2017, 11:57

Оккупированный Крым занял одно из предпоследних мест в мировом рейтинге свободы прессы 2017 года, составленном международной организацией Freedom House.

Полуостров внесли в десятку "худших" из 66 стран и территорий, отмеченных как регионы, где нет свободной прессы. Меньше свободы только в СМИ Северной Кореи, Туркменистана и Узбекистана. Уровень Крыма уже третий год подряд оценивается в 94 балла из 100 возможных, где сто – это максимум несвободы.

 

В то же время Украина, которая на этот раз стоит в рейтинге отдельно от Крыма, попала в группу стран с "частично свободной прессой". Она, как и в прошлом году, набрала 53 балла.

Напомним, что в 2015 году ситуация со свободой СМИ в Украине была хуже – тогда зависимость прессы страны оценивалась в 58 баллов.

Наши соседи Россия и Беларусь определены как страны "без свободы прессы". Они получили по 83 отрицательных балла из 100.

 

Значение цветов: зеленый – свободная пресса, желтый – частично свободная пресса, фиолетовый – несвободная пресса

Freedom House также отнес Украину к группе стран, которые в следующем году "могут претерпеть существенных изменений в отношении свободы прессы в лучшую или худшую сторону".

"Последние демократические достижения в целом укрепили свободу СМИ в Украине, но ограничения в отношении российских изданий и попытки поддерживать "патриотическое" освещение информации ставят под сомнение приверженность правительства этой страны к независимости средств массовой информации", - объясняют в организации.

При этом Freedom House признает, что Украина сейчас столкнулась с подконтрольными Кремлю СМИ, которые распространяют дезинформацию, подрывают легитимность украинских институтов, усиливают кризис в стране, поэтому Киев ограничил доступ к многочисленным российским СМИ и запретил въезд десяткам российских журналистов.

Однако организация считает плохим сигналом запрет в Украине "российского независимого телеканала "Дождь".

"Проблемы конфликта на востоке Украины и незаконной оккупации Крыма вряд ли будут решены быстро и легко, поэтому украинская власть будет препятствовать свободным потокам информации с целью защиты национальной безопасности, а это может существенно уменьшить свободу прессы в стране в ближайшие годы", - подчеркивают исследователи Freedom House.

Ранее в Freedom House объяснили, почему во время составления рейтинга рассматривали Крым отдельно от Украины. Они считают, что уровень гражданских свобод и политических прав на полуострове отличается от состояния указанных прав и свобод на другой территории Украины.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: свобода словаСМИрейтинг
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