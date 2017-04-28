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В ОБСЕ объяснили, почему будут хуже наблюдать за Донбассом

Пятница, 28 апреля 2017, 13:33

После возобновления патрулирования мониторинговая миссия ОБСЕ работает на Донбассе с определенными ограничениями.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"После возобновления патрулирования в этот вторник мы работаем с определенными ограничениями. Сейчас мы осуществляем патрулирование, передвигаясь только по дорогам с твердым покрытием – асфальтированными или бетонными дорогами", - сказал он.

По его словам, это не позволит наблюдателям посещать определенные участки вблизи линии соприкосновения и некоторые объекты, где хранится вооружение.

"Это приведет к тому, что миссия зафиксирует и сообщит о меньшем количестве фактов нарушения", - отметил Хуг.

Как сообщалось, 25 апреля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине возобновила работу патрулей на Донбассе по обе стороны линии разграничения, прерванную после подрыва автомобиля с наблюдателями.

В результате этой трагедии один из членов миссии погиб, двое пострадали.

Для написании новости использовался синхронный перевод Украинского кризисного медиа центра.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ОБСЕДонбассАТО
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