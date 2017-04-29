Мэр Одессы приостановил решение горсовета о переименовании улиц

Мэр Одессы Геннадий Труханов приостановил действие решение горсовета о переименовании улиц и других географических объектов.

Соответствующее распоряжение было подписано в субботу, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В сообщении отмечается, что данный вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение сессии городского совета после проведения процедуры общественного обсуждения соответствующего проекта решения.

При этом агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе горсовета пояснили, что инициатива принятия вызвавшего резонанс решения была связана с тем, что подписанное экс-главой Одесской обладминистрации Михаилом Саакашвили решение содержало ряд ошибок.

В частности, некоторые улицы, названия которых были им изменены, не подпадали под действие закона "О декоммунизации" (улицы Белинского, Гончарова), четыре улицы вообще не существовали в Одессе, а часть упомянутых в решении экс-главы ОГА улиц уже была переименована ранее в рамках такого же закона, кроме того, в распоряжении дублировались некоторые названия топонимов.

Как сообщалось, 28 апреля Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение горсовета о переименовании ранее декоммунизированных губернатором Михеилом Саакашвили улиц и переулков города.

Прокуратура 27 апреля открыла уголовное производство по факту отмены Одесским городским советом решения о декоммунизации ряда улиц.



26 апреля Одесский городской совет отменил декоммунизацию ряда улиц, проведенную бывшим губернатором Саакашвили.

Учитывая это глава Института национальной памяти Владимир Вятрович предупредил мэра Одессы Геннадия Труханова, что за возвращение старых названий улицам его могут привлечь к уголовной ответственности.