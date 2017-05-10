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СБУ: Фигуранта дела Шеремета Устименка уволили из ведомства в 2014 году

Среда, 10 мая 2017, 23:23

В Службе безопасности Украины заявили, что Игорь Устименко был уволен со своей должности в ведомстве 29 апреля 2014 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года.

Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до, возможно, не было бы о чем говорить...", - написала она в Facebook.

"Напоминаем, что уголовное производство по факту убийства Павла Шеремета расследуется Национальной полицией, в следственные которой мы и рекомендуем обращаться за комментариями по сути дела", - добавила Гитлянская.

Как известно, 10 мая был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.

Украинская правда

Темы: СБУДело Шеремета
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