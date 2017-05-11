Аваков: Радикалы и маргиналы не будут господствовать на наших улицах

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что для штурма офиса Организации украинских националистов 9 мая были веские основания.



Об этом он сказал на заседании правительства 11 мая.



Аваков отверг обвинения в безосновательности действий правоохранителей. Министр пообещал обнародовать "основания" в ближайшее время.

"На то были веские основания. Считаю, что мы приняли верное решение .... В момент, когда там собиралась толпа, полицейские увидели, что в окне офиса ОУН стоит человек в камуфляжной маске, а на плече у него - гранатомет. Надо было принимать решение, которое полицейские и приняли: зайти в помещение и локализовать эту проблему", - рассказал глава МВД.



По словам Авакова, в офисе ОУН был найден пустой тубус.



"Но мы не могли знать, пустой ли он или готовится выстрел. Напомню, что это было в центре города. Мы принимали решение не допустить высокого риска столкновений в столице", - добавил он.



"Я полностью отвергаю любые инсинуации со стороны ультра-радикалов и хочу сказать: маргиналы и радикалы не будут господствовать на наших улицах", - заявил также Аваков.

В свою очередь советник главы МВД Шкиряк выложил в Facebook фотографию активиста ОУН с гранатометом.

"В руках одного из "мирных активистов" гранатомет "Муха", направленый в толпу. В ходе неотложного обыска, который проходил в рамках действующего законодательства, выяснилось, что тубус, к счастью, оказался пустым. Возникает вопрос, а если бы нет?! ... Кто мог знать, что в голове у этого "патриота" с гранатометом в руках. Так как должна была действовать полиция?", - отмечает Шкиряк.

Как известно, в Киеве во время массовых акций к 9 мая небольшая группа молодых людей с символикой ОУН развернула флаги на верхнем этаже трехэтажного здания на улице Мазепы, 6а, призывая не допустить акции пророссийских сил. Здание окружили полицейские, а около 30 правоохранителей зашли в помещение, чтобы исключить провокации.

Под самим зданием несколько человек держали плакаты "Не допустим марша коммунистов!". Также в полицейских бросили дымовую шашку.

В ОУН заявили, что в целом были задержаны 25 представителей их организации. Также там заявили, что правоохранители ограбили их офис.

На задержанных активистов ОУН составили протоколы об административных правонарушениях и отпустили. Василия Парфенкова, которого подозревают в том, что он бросил дымовую шашку в правохранителей, суд отправил под круглосуточный домашний арест.

В ОУН также заявили, что после погрома штаба хотят отставки главы МВД Арсена Авакова.

Валентина Романенко, УП