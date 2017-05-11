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"Оппоблок" заявляет, что его офис в Днипре подожгли

Четверг, 11 мая 2017, 11:01

Партия "Оппозиционный блок" заявляет, что в городе Днепр ночью подожгли ее офис, расположенный в жилом доме.

"11 мая в половину 4 утра двое неизвестных мужчин, скрывая лица под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис "Оппозиционного блока" на пр. Яворницкого (Карла Маркса), 5. После этого нападавшие скрылись на автомобиле", – заявляет политсила.

Пожар ликвидировали две пожарные машины.

 
Оппоблок

"Оппозиционный блок" обращает внимание президента Украины, Генпрокуратуры, правоохранителей на разгул радикализма и беззаконие в Днипре и требует восстановления правопорядка", – заявляет партия.

 
Fb Borys Filatov

Депутат горсовета Днипра от "Оппозиционного блока" Сергей Суханов заявил, что офис партии расположен в жилом доме – и от ночного поджога могли пострадать люди.

Он считает, что за этим стоят "радикалы".

Суханов заявил, что 9 мая "радикалы" напали на колону "Марша победы". Ранее сопредседатель фракции "Оппоблок" в парламенте Александр Вилкул заявил, что за этой провокацией стоят мэр Днипра Борис Филатов и нардеп Андрей Денисенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДнепрОппозиционный блок
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