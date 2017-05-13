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После Шабунина и Устиновой "медиа-энтузиасты" власти взялись за Лещенко

Суббота, 13 мая 2017, 12:50
После Шабунина и Устиновой медиа-энтузиасты власти взялись за Лещенко

Народного депутата Сергея Лещенко в пятницу по прилету из Стамбула возле дома встретил "медиа-энтузиаст", работающий на власть.

Об этом депутат написал в субботу на своей странице в Facebook, отметив, что информацию о его передвижении этому человеку передали спецслужбы.

"Вчера, в пятницу произошел один случай. Я подхожу к дому, в котором мы арендуем квартиру, как вижу одного медиа-энтузиаста, работающего на власть по исполнению политических заказов. К моему удивлению, он не только знал, когда я появлюсь возле дома, но даже знал, откуда я прилетел час назад. А прилетел я из Стамбула", - написал Лещенко.

По его словам, "медиа-энтузиаст" стал задавать ему вопросы, среди которых: встречался ли он в Стамбуле с Андреем Портновым, откуда у него деньги на полеты в Стамбул, сколько стоит аренда квартиры, как продвигается ремонт и даже сколько семья Лещенко платит домработнице за выгул собаки.

"Правда состоит в том, что ремонт мы не делаем, домработницы у нас нет, а я действительно прилетел из Стамбула - но только транзитом, не выходя в город", - отметил депутат.

"Это очередной случай, когда информацию о передвижении людей, которые борются с системой, спецслужбы в режиме реального времени передают медиа-служакам власти, которые затем, по чисто российской технологии, апробированной на Навальном, устраивают всякие дешевые провокации с ловлей под дверями квартиры, пикетированием, обзвоном соседей и так далее", - считает Лещенко.

Он напомнил, что аналогичный случай на прошлой неделе произошел с сотрудницей антикоррупционной организации "Центр противодействия коррупции" Александрой Устиновой, "которую по прилету встречала в аэропорту эта же бригада медиа-санитаров СБУ", а ранее фейковый митинг проводили под домом главы ЦПК Виталия Шабунина.

"Все это воняет не очень приятно и напоминает приемы 2003 и 2013 года. Но ничего - пережили тогда, переживем и сейчас", - написал Лещенко.

Украинская правда

Темы: Лещенкокоррупция
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