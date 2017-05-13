В деле Колобова проведут специальное досудебное расследование

Апелляционный суд Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении экс-министра финансов Украины Юрия Колобова.

Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Апелляционного суда.

Отмечено, что коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева от 3 апреля 2017 года.

"Указанным определением суда первой инстанции оставлено без удовлетворения ходатайство ... о разрешении на специальное досудебное расследование в уголовном производстве от 25 марта 2015 года в отношении экс-министра финансов Украины Юрия Колобова в уголовном преступлении по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - сообщили в Апелляционном суде.

По результатам рассмотрения апелляции принято решение ее удовлетворить, отменить решение судьи Печерского райсуда Киева от 3 апреля и вынести новое решение, которым удовлетворить ходатайство представителя ГПУ о разрешении на специальное досудебное расследование.

Как известно, Колобова подозревают в хищении крупных средств и соучастии в хищении финансов, совершенными в больших размерах и в составе организованной группы.