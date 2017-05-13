В деле Колобова проведут специальное досудебное расследование
Апелляционный суд Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении экс-министра финансов Украины Юрия Колобова.
Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Апелляционного суда.
Отмечено, что коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева от 3 апреля 2017 года.
"Указанным определением суда первой инстанции оставлено без удовлетворения ходатайство ... о разрешении на специальное досудебное расследование в уголовном производстве от 25 марта 2015 года в отношении экс-министра финансов Украины Юрия Колобова в уголовном преступлении по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - сообщили в Апелляционном суде.
По результатам рассмотрения апелляции принято решение ее удовлетворить, отменить решение судьи Печерского райсуда Киева от 3 апреля и вынести новое решение, которым удовлетворить ходатайство представителя ГПУ о разрешении на специальное досудебное расследование.
Как известно, Колобова подозревают в хищении крупных средств и соучастии в хищении финансов, совершенными в больших размерах и в составе организованной группы.
Он был задержан в Испании в начале марта. В конце апреля Украина подала запрос о его экстрадиции.
Однако суд в Испании отказал в экстрадиции Колобова в Украину.
Генпрокуратура допускает повторный запрос об экстрадиции Колобова из Испании.
В середине октября ГПУ сообщила, что неизвестные пытались освободить Колобова из-под стражи с помощью фальшивого письма, якобы от имени Генпрокуратуры Украины.
В ГПУ сообщали о намерении допросить Колобова в Испании, также генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Колобов может подписать соглашение со следствием.
Украинская правда