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Суд снял арест с квартир жены экс-министра Колобова

Пятница, 18 мая 2018, 16:15

Печерский районный суд отменил решение об аресте имущества, зарегистрированного на жену экс-министра финансов Юрия Колобова, которого ранее подозревали в завладении государственными средствами.

Об этом говорится в решении суда от 3 мая.

"Отменить арест, наложенный согласно постановления Печерского районного суда Киева от 15 июня 2016 года на квартиру общей площадью 185,2 кв.м. и квартиру площадью 322,6 кв.м.", - говорится в документе.

Также суд снял арест с 3 паркомест жены экс-чиновника.

Сообщается, что решение не подлежит обжалованию.

Судья Вита Бортническая удовлетворила апелляцию адвоката, поскольку 21 февраля 2018 года Колобова освободили от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности.

Также в апреле суд снял арест с 200 млн гривен матери Колобова Варвары Шульц.

Колобов был подозреваемым по делу о растрате 220 млн грн, выделенных на строительство телекоммуникационной сети специального назначения. Следствие утверждало, что он действовал вместе с экс-президентом Виктором Януковичем и экс-премьером Николаем Азаровым.

Колобов был задержан в Испании в начале марта 2015 года.

В конце апреля 2015 года Украина подала запрос о его экстрадиции. Однако суд в Испании отказал в экстрадиции Колобова в Украину.

Украинская правда

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Темы: судКолобоварест
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