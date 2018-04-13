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Суд снял арест с 200 миллионов матери экс-министра Колобова

Пятница, 13 апреля 2018, 20:32

Суд отменил арест средств матери экс-министра финансов Юрия Колобова, которого ранее подозревали в завладении государственными средствами.

Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 26 марта.

Соответствующим постановлением суд удовлетворил ходатайство защиты матери экс-министра, Варвары Шульц.

"Отменить арест, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 30 января 2015... на денежные средства", – говорится в решении.

Судья отменил арест, так как он был наложен в деле Колобова, которое сейчас уже закрыто.

Таким образом, арест был снят с семи счетов Варвары Шульц, открытых в обанкротившемся "Фидобанке".

В предыдущих решениях говорилось об общей сумме на счетах в 159 271 гривень, 7 969 145,5 долларов и 34 евро. По нынешнему курсу это более 200 миллионов гривен.

По ходатайству ГПУ суд арестовал эти средства 30 января 2015.

Правоохранители тогда заявляли, что Колобов с целью сокрытия денежных средств, полученных путем злоупотребления служебным положением, разместил их на счетах, открытых на имя своей матери Варвары Шульц.

Кроме того, 29 марта в суд обратилось ООО "УД", имущество которого тоже было арестовано по делу Колобова. Компания, владелицей которой является Варвара Шульц, просила отменить арест, но суд ходатайство не удовлетворил.

Как известно, Колобов был подозреваемым по делу о растрате 220 млн грн, выделенных на строительство телекоммуникационной сети специального назначения. Следствие утверждало, что он действовал вместе с экс-президентом Виктором Януковичем и экс-премьером Николаем Азаровым.

Колобов был задержан в Испании в начале марта 2015 года.

В конце апреля 2015 года Украина подала запрос о его экстрадиции. Однако суд в Испании отказал в экстрадиции Колобова в Украину.

21 февраля 2018 года Колобова освободили от уголовной ответственности за истечением сроков давности.

В ГПУ на это заявили, что прокуратура иногда должен принимать непопулярные решения.

При этом в прокуратуре "Украинской правде" сначала сообщили, что Колобов дал обличительные показания, но потом опровергли это.

Соня Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Колобовсуд
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