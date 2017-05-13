Обстрел Авдеевки квалифицировали как теракт, сиротами остались девочки 6 и 7 лет
Обстрел Авдеевки, в результате которого погибло четыре мирных жителя, квалифицирован как теракт.
Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган в Facebook.
По ее словам, сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области.
Вместе с тем, пресс-служба МВД сообщила, что в результате обстрела сиротами остались девочки 6 и 7 лет. Полицейские связались с их родными, тетей и бабушкой.
В то же время губернатор Донецкой области Павел Жебривский отметил, что в связи с гибелью мирных людей в Авдеевке принял решение об отмене празднования Дня Европы, которое должно было состояться в воскресенье в Покровске.
В свою очередь, первый вице-спикер Ирина Геращенко написала: "Очевидцы, представители региональной власти и мои знакомые, которые живут в многострадальной Авдеевке, говорят, что это был циничный расстрел гражданского дома, прямое и точное попадание боевиков, убийство 3 женщин и мужчины".
Как сообщалось, в результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки в субботу вечером погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения.
Президент Петр Порошенко из-за этого отменил свое пребывание на финале песенного конкурса "Евровидение" в субботу.
Украинская правда