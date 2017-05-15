Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столкновения 9 мая в Днипре: один из арестованных вышел под залог

Понедельник, 15 мая 2017, 15:56

Арестованный в Днипре подозреваемый в участии в беспорядках 9 мая вышел на свободу, внеся залог в 128 тысяч гривен.

Об этом сообщает 15 мая "Радио Свобода" со ссылкой нау областную прокуратуру.

По данным прокуратуры, суд первой инстанции, избирая подозреваемому меру пресечения – 2 месяца содержания под стражей, предусмотрел возможность освобождения под денежный залог.

Как отметили в ведомстве, прокуратура области будет обжаловать это решение и готовит апелляцию на решение суда в части, касающейся возможности освобождения под залог.

В прокуратуре подтвердили, что под денежный залог был освобожден первый задержанный за события 9 мая – человек, которого подозревают в избиении депутата областного совета.

15 мая общественный активист, участник АТО, присутствовавший во время событий 9 мая в Днипре, Олег Чистопольцев сообщил, что, по его данным, один из задержанных за события 9 мая вышел под залог.

По данным правоохранителей, из-за столкновений 9 мая во Днипре по состоянию на вечер 13 мая пяти лицам сообщили о подозрении, трем – готовилось вручение подозрения, семь человек задержали, пятеро из них арестованы.

По событиям 9 мая во Днипре открыто производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины – хулиганство, массовые беспорядки и причинение телесных повреждений.

9 мая во городе Днипро во время шествия к Монументу славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО, молодчиками спортивной внешности и полицией произошли столкновения.

Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного из разбитой головой забрала "скорая". Всего, по данным полиции, пострадали 14 человек.

По результатам тех событий были освобождены от должностей руководителей управлений Национальной полиции Украины в Днепропетровской области и в городе Днипро.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
суд
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
Альтернатива суду: куда идти с иском, если традиционное судопроизводство не вызывает доверия?
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Все новости...
Реклама: