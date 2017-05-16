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Блокировка сайтов под санкциями пока невозможна – ИнАУ

Вторник, 16 мая 2017, 13:51
Блокировка сайтов под санкциями пока невозможна – ИнАУ

Осуществление блокировки попавших под санкции российских сайтов украинскими провайдерами на данный момент невозможно технически.

Об, этом в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина" сообщил председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

"По состоянию на сегодня это невозможно выполнить", – сказал он.

Федиенко добавил, что для реализации блокировки провайдерам может потребоваться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.

Председатель ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова сообщила агентству, что теоретически технически ограничение доступа к некоторому количеству ресурсов возможно, но на практике его будет легко обойти.

"Любой вид блокировки (DNS, URL, IP-адрес и пр.) неэффективен, а продвинутые пользователи легко его обойдут", - отметила она.

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Как сообщалось, Украина включила ООО "Мэйл.РУ ГРУП" (Москва), ООО "Вконтакте" (Санкт-Петербург), ООО "В Контакте" (Киев), ООО "Мейл.РУ Украина" (Киев) в список юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические санкции.

Как отмечается в решении СНБО, Интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социально-ориентированным ресурсам "Вконтакте" и "Одноклассники".

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Темы: интернетсанкции
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