Блокировка сайтов под санкциями пока невозможна – ИнАУ

Осуществление блокировки попавших под санкции российских сайтов украинскими провайдерами на данный момент невозможно технически.



Об, этом в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина" сообщил председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.



"По состоянию на сегодня это невозможно выполнить", – сказал он.



Федиенко добавил, что для реализации блокировки провайдерам может потребоваться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.



Председатель ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова сообщила агентству, что теоретически технически ограничение доступа к некоторому количеству ресурсов возможно, но на практике его будет легко обойти.



"Любой вид блокировки (DNS, URL, IP-адрес и пр.) неэффективен, а продвинутые пользователи легко его обойдут", - отметила она.

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Как сообщалось, Украина включила ООО "Мэйл.РУ ГРУП" (Москва), ООО "Вконтакте" (Санкт-Петербург), ООО "В Контакте" (Киев), ООО "Мейл.РУ Украина" (Киев) в список юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические санкции.



Как отмечается в решении СНБО, Интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социально-ориентированным ресурсам "Вконтакте" и "Одноклассники".