В Mail.Ru говорят, что от запрета пострадают 25 миллионов украинцев

В Mail.ru Group считают политически мотивированным решение украинских властей закрыть доступ к ресурсам компании и заявляют, что от новых санкций "пострадают 25 миллионов жителей Украины".

Об этом идет речь в официальном заявлении компании, обнародованном во вторник.

"Мы с сожалением восприняли новость о политически мотивированном решении властей Украины запретить использование социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, и ресурсов Mail.Ru на территории своей страны", – идет речь в комментарии.

"Это решение ударит прежде всего по самим пользователям – гражданам Украины. Около 25 миллионов жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями в Украине и во всем мире; теперь они будут лишены этих связей", – считают в компании.

"Мы убеждены, что в интернете нет границ. Мы никогда не участвовали в политике. Мы не нарушили ни один закон Украины", – отмечают в Mail.ru.

"Нашей многомиллионной аудитории на территории Украины мы хотим сказать, что в нашей работе ничего не изменится, мы будем продолжать предоставлять все сервисы нашим пользователям во всех странах, а существующие возможности специальных сервисов позволят продолжить использовать наши интернет-ресурсы", – также идет речь в заявлении.

В компании также заявили, что не будут корректировать финансовые планы на фоне санкций, введенных Украиной.

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

В СНБО и СБУ "Украинской правде" заявили, что вопросами реализации запретов будет заниматься Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины.

В то же время в Интернет-ассоциации Украины объяснили, что осуществление блокировки украинскими провайдерами российских сайтов, попавших под санкции, на данный момент невозможно технически.

Украинская правда