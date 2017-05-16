Ольшанский: Скоро придут блокировать "Украинскую правду"

Главным следствием блокировки части интернета станет присоединение страны к клубу "Северной Кореи, Китая и России".



Об этом заявил в комментарии "Украинской правде" Александр Ольшанський, президент холдинга Internet Invest Group, в который входит регистратор доменных имен Imena.UA, обслуживающего наибольшее количество абонентов в Украине.

"Качественно это выполнить (блокировку сайтов - ред.) невозможно. Возможно некачественно. Некачественно это сделают, ну и что? Чего мы добьемся? Присоединимся к клубу, в который входят Северная Корея, Россия и Китай. Негативные последствия понятны, положительных я не вижу ", - сказал он.



"Китай, Северная Корея и Россия уже это прошли. Для чего наступать второй раз на те же грабли? Стыдно за людей, которые настолько не профессиональны", - добавил Ольшанский.



Он также добавил: "Я уверен, что очень скоро придут блокировать "Украинскую правду". У меня нет относительно этого каких-либо сомнений".



По его словам, блокировка части интернета "вообще не эффективна".



"Трафик "Вконтакте" даже не упадет. Приложения продолжат работать независимо от того, будет ли заблокирован ВК или нет. Потому что приложения не связаны с доменом ВК", - сказал он.



По словам Ольшанского, ситуацию на поле информационной войны с Россией такой запрет ничего не изменит, поскольку пользователи просто перейдут на другие соцсети.



"Точно такие же боты поселятся в Facebook", - сказал он.



"Говорить, что такими действиями мы нанесем экономический ущерб России, как-то странно", - добавил Ольшанский.



Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.



Ограничения доступа к Интернету практикуют несколько десятков стран, включая Россию, Мьянму, Вьетнам, Тунис, Сирию, Иран, Саудовскую Аравию, Ефиопию, Китай, Северную Корею.



Александр Шумилин, УП