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Окрестности Авдеевки снова обстреляли. Повреждены дома

Среда, 17 мая 2017, 09:15
Окрестности Авдеевки снова обстреляли. Повреждены дома

В Авдеевке в результате обстрела боевиков повреждены три дома по улице Спортивной, пострадавших нет.

Об этом сообщила на своей странице Facebook пресс-секретарь полиции Донецкой области Наталья Шиман, информацию "Украинской правде" подтвердил руководитель пресс-центра АТО Антон Миронович.

"Около 6:30 одна из мин попала по жилому кварталу на окраине Авдеевки. По предварительной информации, это мина 120 мм. Фактически в этом районе люди уже давно не живут, поэтому никто не пострадал", - сообщил Миронович УП.

По словам Шиман, в результате обстрела повреждены 3 дома по улице Спортивной.

С начала года в городе повреждены более 500  домов - жилых домов и квартир - мирных жителей.

"Следственно-оперативная группа документирует последствия обстрела", - добавила она.

 

"Слідчого-оперативна група документує наслідки обстрілу", - додала вона.

 
 

Оксана Коваленко, УП

Темы: АвдеевкаДонбассАТОбоевые действия
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