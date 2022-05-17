В Киеве попрощались с Леонидом Кравчуком

В Киеве 17 мая попрощались с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком.

Источник: корреспонденты "Украинской правды"

Детали: Церемония прощания началась в 11:00 в "Украинском доме", расположенном на Европейской площади в центре столицы.

На центральном входе тело первого президента Украины встречали мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, Александр Мороз и братья Григорий и Игорь Суркисы.

Позже почтить память Леонида Кравчука приходили министр обороны Алексей Резников, действующий президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Также попрощаться с первым президентом Украины прибыли второй, третий и пятый президенты: Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

Прощание с Леонидом Кравчуком, Киев фото Эльдара Сарахмана, УП

Церемония прощания с Леонидом Кравчуком Фото Дмитрия Ларина, УП

Владимир Зеленский с женой пришли прощаться с Леонидом Кравчуком

Шестой президент Украины и первая леди отдали уважение первому главе государства

Бывшие президенты, за исключением Виктора Януковича, провели Кравчука в последний путь.

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Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Леонид Кучма у "Украинского дома"

Печальный повод привел в Украину и братьев Суркисов, которые выезжали за границу.

Игорь и Григорий Суркисы

88-летний Леонид Кравчук скончался в Мюнхене (Германия), где был на лечении.

Справка: Леонид Макарович Кравчук – первый президент независимой Украины, последний глава Верховной Рады УССР и глава Верховной Рады Украины.

В последний год своей деятельности Кравчук вел мирные переговоры в минском формате: в июле 2020 года на общественных началах стал главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Он – Герой Украины, кавалер ордена Свободы, полный кавалер ордена князя Ярослава Мудрого.

Предыстория:

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук умер 10 мая после длительного недуга.

В конце июня 2021 года стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце. Тогда состояние его здоровья не комментировали.

В конце июля сообщалось, что Кравчук после операции на сердце попал в реанимацию.

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