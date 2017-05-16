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Еще нескольким участникам беспорядков в Днипре объявили подозрение

Вторник, 16 мая 2017, 15:41

Прокуратура заочно сообщила о подозрении в хулиганстве и совершении массовых беспорядков еще шестерым участникам столкновений, произошедших в Днипре 9 мая.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, поскольку эти люди уклоняются от следствия, прокуратура получила разрешения на их задержание и доставку в суд с целью избрания меры пресечения.

Сарган сообщила, что в настоящее время следствием установлены 15 лиц, причастных к совершению указанных преступлений, среди которых: организаторы, координаторы и активные участники массовых беспорядков, а также "кассиры", которые оплачивали выполненную работу так называемых "титушек".

Пятерым лицам, среди которых и организатор преступлений, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Еще одному подозреваемому, который активно содействует следствию, избрана мера пресечения в виде личного обязательства", - сообщила пресс-секретарь.

Она сообщила также, что в отношении девяти лиц следствием получены разрешения на задержание и доставку в суд с целью избрания меры пресечения.

Как известно, 9 мая в Днипре произошла массовая драка из-за флаов, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к беспорядкам задержали 15 человек.

По данным СМИ, потасовку с АТОвцами начали молодые люди спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция из-за этого оттеснила ветеранов.

Позже были задержаны проплаченные провокаторы – так называемые "титушки". По состоянию на 11 мая под стражей были 7 "титушек", еще 7 – в розыске. 12 мая арестовали еще троих и задержали мужчину, который, предположительно, руководил "титушками" 9 мая.

Украинская правда

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Темы: Днепрдракачрезвычайное происшествиепрокуратура
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