Стычки 26 февраля 2014 года спровоцировала группа с алкоголем из РФ – свидетель

Свидетели защиты по делу Ахтема Чийгоза подтверждают, что он на митинге в Симферополе 26 февраля 2014 года не совершал незаконных действий.

Адвокат Николай Полозов сообщил, что 17 мая, в 115 судебный день по делу Чийгоза, суд допросил свидетеля защиты Рустема Менанова.

25 февраля 2014 года глава регионального Меджлиса Советского района Крыма сообщил ему, что на следующий день состоится митинг в Симферополе.

26 февраля помимо украинского митинга члены Меджлиса внезапно обнаружили на месте его проведения и представители "Русского единства" и других пророссийских сил.

Во внутреннем дворе милиционеры разделяли две группы митингующих.

"Свидетель видел в течении дня, как подходили организованные колонны к пророссийским митингующим – не менее 60-ти человек. Затем он увидел, что приехали автобусы и оттуда около 100 человек, преимущественно мужчины, с российскими флагами присоединились к пророссийским митингующим", – сказал Полозов

Свидетель видел на митинге Чийгоза, но не заметил каких-либо противоправных действий с его стороны, призывов к насилию. "Наоборот, Ахтем Чийгоз успокаивал людей, призывал сохранять цепочку коридора, по которому проходили и депутаты в здание Верховного Совета АР Крым", – пересказал Полозов.

Свидетель не видел, чтобы кто-то призывал к незаконным действиям, но после прибытия людей из автобусов пророссийские митингующие начали вести себя более агрессивно, бросать пластиковые бутылки в проукраинских митингующих – началась давка, при этом милиция перестала к тому моменту обеспечивать правопорядок.

Менанов также рассказал суду, что видел, как пророссийским митингующим открыли двери изнутри здания Верховного Совета Крыма – и они проникли в здание.

По завершении митинга в части, где находились пророссийские митингующие, "валялись две арматурины", а также бутылки из-под водки и пачки сигареты с российскими акцизами. Поэтому свидетель предположил, что те митингующие могли приехать из России.

Следующее заседание суда по делу Чийгоза состоится 18 мая.

16 мая суд допросил двух свидетелей защиты – Дилявера Зекерьяевича Акиева и Руслана Вильдановича Эдема.

Акиев на февраль 2014 года возглавлял секретариат Меджлиса. Он рассказал, что 25 февраля Рефат Чубаров сообщал членам Меджлиса, что на следующий день на внеочередной сессии депутатов Верховного Совета АРК Анатолия Могилева могут отправить в отставку, чтобы принять сепаратистское обращение к властям Российской Федерации.

Члены Меджлиса решили провести 26 февраля мирный митинг, подготовку заявки поручили Акиеву. Он помнит, что ее оформили в горсовете Симферополя без замечаний – а утром 26 февраля под здание Верховного Совета АРК, кроме проукраинских активистов, пришли "казаки", "ополченцы" и прочие пророссийские митингующие.

По словам Акиева, около 13:00 прошел слух, что из Севастополя на автобусах приехала большая группа людей, которые присоединились к пророссийским митингующим, – и после этого пророссийские "митингующие" стали вести себя агрессивнее.

Примерно в 14:00 сотрудники милиции покинули внутренний двор, лишь небольшая часть осталась у крыльца главного входа в здание. После этого началась давка, рассказал и этот свидетель. Пророссийские митингующие пытались выдавить проукраинских.

Акиев не видел, чтобы глава бахчисарайского отделения Меджлиса Чийгоз осуществлял противоправные действия или призывал к насилию.

Похожие показания дал и Эдемов. Он также подтвердил, что Чийгоз успокаивал митингующих. По окончании митинга он видел, как кто-то из пророссийских "митингующих" кинул в голову молодому крымскому татарину какой-то предмет, разбив лицо.

Свидетелю защиты Эгизу Абдураману Мустафа-оглу суд во вторник решил предоставить переводчика, этого свидетеля допросят 22 мая.

Алена Рощенко, УП