В суде не знают, услышат ли Януковича
Оболонский районный суд не посылал запрос в Ростовский областной суд для обеспечения видеоконференции, поскольку не было ходатайства от стороны защиты или обвинения.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Оболонского районного суда Инна Свинаренко.
"Ходатайство о проведении судебного заседания в режиме видеоконференции ни стороной защиты, ни стороной обвинения не заявлялось. В связи с этим суд ограничен в своей деятельности, поэтому никаких запросов не отсылалось", - сказала Свинаренко.
"Мы обеспечили право обвиняемого присутствовать путем видеосвязи, поскольку это совершенно разные процедуры. Пока мы не знаем, состоится ли видеосвязь", - добавила Свинаренко.
Как известно, обращение Оболонского районного суда Киева в Ростовский областной суд для оказания помощи в организации видеосвязи с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем не поступало.
Как сообщалось, ранее Оболонский районный суд разрешил Виктору Януковичу участвовать в заседании суда путем видеоконференции и перенес заседание на 18 мая.
Олег Твердь, УП