"Яндекс" заявляет, что счета компании заблокированы

Компания "Яндекс" проинформировала своих партнеров в Украине о том, что ее счета заблокированы.

Об этом сообщает 18 мая издание ТАСС.

"Компания сообщает о том, что не может перечислить средства на счета партнеров", – отметили в "Яндекс. Украина".

В офисе компании связывают блокирование доступа к счетам с указом президента Украины Петра Порошенко, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о расширении санкций в отношении российских юридических и физических лиц.

При этом в "Яндексе" отметили, что "быстро решить проблему не получается", хотя компания продолжает искать "легальные решения для отправки средств и продолжения сотрудничества", чтобы оплатить счета.

Как известно, 16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Руководитель службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Валентин Петров заявлял, что Россия может использовать такие сервисы "Яндекса", как "Яндекс.Пробки" и "Яндекс.Навигатор", для планирования эффективных наступательных действий на территории Украины.



Президент Порошенко заявил, что санкции в отношении России, в частности их последнее расширение, могут быть пересмотрены после выхода российских войск с территории Украины.