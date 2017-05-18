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"Яндекс" заявляє, що рахунки компанії заблоковані

Четвер, 18 травня 2017, 13:59

Компанія "Яндекс" проінформувала своїх партнерів в Україні про те, що її рахунки заблоковані.

Про це повідомляє 18 травня видання ТАСС.

"Компанія повідомляє про те, що не може перерахувати кошти на рахунки партнерів", – відзначили в "Яндекс.Україна".

В офісі компанії пов'язують блокування доступу до рахунків з указом президента України Петра Порошенка, яким він ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони країни про розширення санкцій відносно російських юридичних і фізичних осіб.

При цьому в "Яндексі" відзначили, що "швидко вирішити проблему не виходить", хоча компанія продовжує шукати "легальні рішення для відправки коштів і продовження співпраці", щоб оплатити рахунки.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

Керівник служби з питань інформаційної безпеки Апарату РНБО Валентин Петров заявляв, що Росія може використовувати такі сервіси "Яндексу", як-от "Яндекс.Пробки" і "Яндекс.Навігатор", для планування ефективніших наступальних дій на території України.

Президент Порошенко заявив, що санкції щодо Росії, зокрема їх останнє розширення, можуть бути переглянуті після виходу російських військ з території України.    

Теми: санкціїінтернетРосія
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