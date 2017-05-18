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Кононенко, Иванчук и еще 115 депутатов провалили санкции Януковичу

Четверг, 18 мая 2017, 14:02

Внедрение санкций против Виктора Януковича и его окружения 18 мая в Верховной Раде не поддержали 117 депутатов, включая Игоря Кононенко, Андрея Иванчука и Игоря Котвицкого.

Об этом свидетельствуют данные поименного голосования за проект постановления №5350 о мерах защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействия террористической деятельности на сайте парламента.

В целом поддержали проект 202 депутата, воздержались 3, а не голосовали 114 (позже два голоса попросили засчитать как "за") из 319 нардепов.

В частности, во фракции "Блок Петра Порошенко" поддержали постановление 65 депутатов, а не голосовали 35 – среди них Игорь Кононенко, Олег Барна, Ольга Белькова, Юрий Буглак, Валерий Пацкан, Оксана Продан, Ольга Червакова, Федор Негой, Александр Третьяков и Сергей Тригубенко. Воздержался Виктор Пинзеник.

"Народный фронт" тоже дал 65 голосов "за", а не голосовали шестеро: Андрей Иванчук, Игорь Котвицкий, Елена Ледовских, Олег Кришин, Дмитрий Стеценко и Владимир Шкварилюк.

"Батькивщина" дала 10 голосов. Таких, кто бы не голосовал, воздержался или высказался против, в ней не было.

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко дала 17 голосов "за", воздержался Юрий Чижмарь, не голосовал Виктор Галасюк.

В "Самопомочи" проект постановления нашел поддержку 21 депутата. Не голосовали трое: Семен Семенченко, Олег Березюк и Лев Пидлисецкий. Позже к главе ВР поступили заявления Березюка, а также Семенченко с просьбой считать результатом их голосования "за".

Из внефракционных "за" него проголосовали 24 нардепа, Виктор Балога воздержался, еще 9 не голосовали: Яков Безбах, Андрей Деркач, Виталий Куприй, Сергей Тарута, Андрей Денисенко, Валентин Дидич, Евгений Мураев, Александр Супруненко и Александр Шевченко.

"Оппозиционный блок" и группы "Видродження" и "Воля народа" не дали ни одного голоса.

Как известно, во время утреннего заседания в четверг Верховная Рада не поддержала за основу и в целом проект постановления, которым Совету нацбезопасности и обороны предлагалось ввести санкции против экс-президента Януковича и его окружения, хотя документ вносили несколько раз.

Среди людей, против которых предлагали ввести санкции, значатся: Виктор и Александр Януковичи, Виктор и Артем Пшонки, Андрей и Сергей Клюевы, Николай и Алексей Азаровы, Сергей Арбузов, Сергей Курченко, Виталий Захарченко, Юрий Иванющенко, Александр Клименко, Эдуард Ставицкий, Александр Якименко, Дмитрий Фирташ, Дмитрий Табачник, Раиса Богатырева, Николай Присяжнюк, Виктор Ратушняк и Виктор Зубрицкий.

Алена Рощенко, УП, обновлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииЯнуковичВерховная Рада
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