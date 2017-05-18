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Дело Шеремета: СБУ рассказала об Устименко и не объяснила удаленные видео

Четверг, 18 мая 2017, 14:44
Дело Шеремета: СБУ рассказала об Устименко и не объяснила удаленные видео

В СБУ не дают ответа на вопрос, с какой именно целью сотрудники спецслужбы удалили записи некоторых видеокамер по улице Ивана Франко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В своем ответе на запрос "Украинской правды", в частности на вопрос, с какой целью сотрудники СБУ изъяли записи камер наблюдения в одном из домов по улице Франко и вернули носители информации пустыми, в СБУ сказали:

"Сотрудники спецслужбы по поручению следователя Нацполиции привлекались к комплексу мер, направленных на розыск лиц, причастных к совершению преступления".

"... Разглашение информации досудебного расследования не допускается без разрешения следователя или прокурора", - добавили в СБУ.

 

На просьбу предоставить информационную справку об Игоре Устименко, который находился на улице Франко в ночь, когда под машину журналиста закладывали взрывчатку, в СБУ отметили:

"Он является уроженцем Полтавской области, имеет среднее техническое и два высших образования – военное и экономическое. Проходил военную службу в СБУ с января 2005 по апрель 2014 года, когда был уволен по состоянию здоровья".

На вопрос является наградным оружием пистолет Форт, которым владеет Устименко, в СБУ ответили: "Сведения о награждении его ведомственной наградой СБ Украины" Огнестрельное оружие "(в т.ч. пистолетом Форт-17) отсутствуют".

Как известно, 10 мая был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В комментарий УП один из авторов фильма Дмитрий Гнап сообщил, что в процессе расследования стало понятно, что сотрудники СБУ изъяли сервер с видеозаписами с камер наблюдения в одном из домов возле дома убитого журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, и вернули его пустым.

Кроме того, в фильме говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.

Украинская правда

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Темы: Дело Шеремета
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