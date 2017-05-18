Справа Шеремета: СБУ розповіла про Устименка і не пояснила видалені відео

У СБУ не дають відповіді на питання, з якою саме метою співробітники спецслужби видалили записи деяких відеокамер по вулиці Івана Франка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Так у своїй відповіді на запит Української правди , зокрема на питання, з якою метою співробітники СБУ вилучили записи камер спостереження в одному з будинків по вулиці Франка та повернули носії інформації порожніми, в СБУ зазначили:

"Співробітники спецслужби на виконання доручення слідчого Нацполіції залучалися до комплексу заходів, спрямованих на розшук осіб, причетних до скоєння злочину".

"…Розголошення інформації досудового розслідування не допускається без дозволу слідчого або прокурора", – додали в СБУ.

На прохання надати інформаційну довідку про Ігоря Устименка, який перебував на вулиці Франка у ніч, коли під машину журналіста закладали вибухівку, в СБУ зазначили:

"Він є уродженцем Полтавської області, має середню технічну і дві вищі освіти – військову і економічну. Проходив військову службу в СБУ з січня 2005 по квітень 2014 року, коли був звільнений за станом здоров'я".

На питання чи є нагородною зброєю пістолет Форт, яким володіє Устименко, в СБУ відповіли: "Відомості щодо нагородження його відомчою відзнакою СБ України "Вогнепальна зброя" (у т.ч. пістолетом Форт-17) відсутні".

Як відомо, 10 травня було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

В коментар УП один з авторів фільму Дмитро Гнап повідомив, що в процесі розслідування стало зрозуміло, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з будинків поблизу будинку вбитого журналіста "Української правди" Павла Шеремета, і повернули його порожнім.

Крім того, у фільмі йдеться про те, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

20 липня 2016 року близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.

Шеремет отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.

Оксана Коваленко, УП