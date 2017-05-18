"Киевстар", lifecell и Vodafone больше не будут постить во "Вконтакте"

Мобильные операторы "Киевстар", lifecell и "Vodafone-Украина" закрывают свои страницы в сети "ВКонтакте", которая запрещена в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службах мобильных операторов в четверг, 18 мая, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщили в пресс-службе "Vodafone-Украина", компания прекратила обслуживать официальное сообщество оператора, которое насчитывает 36 тыс. человек, и призывает ее членов подписываться на официальную страницу в соцсети Facebook.

Такую же позицию высказали и в пресс-службе lifecell, у которого у группе около 390 тыс. участников.

"Работа официального сообщества lifecell в этой социальной сети будет приостановлена, все актуальные новости компании пользователи "ВКонтакте" смогут узнавать в официальных сообществах lifecell в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram", - сообщили в компании.

В пресс-службе "Киевстар" также отметили, что прекратили обновлять официальное сообщество оператора в "ВКонтакте", насчитывающее 125 тыс. человек, и призывают пользователей подписываться на страницу оператора в Facebook.

В сети магазинов бытовой техники и электроники Comfy также сообщили, что далее развивать свои ресурсы в "ВКонтакте" и "Одноклассниках" не намерены.

"Нет, развивать эти ресурсы не будем. Всех подписчиков переводим на Facebook и другие сети. Не видим в этой ситуации паники. Помогаем нашим клиентам мягко пройти эти изменения",- отметили в компании.

Как сообщалось, ведущие украинские операторы мобильной связи "Киевстар" и "Vodafone-Украина" заблокировали доступ пользователей ко всем российских сайтов, попавшим в список санкций.