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Гройсман рассказал о преимуществах пенсионной реформы

Пятница, 19 мая 2017, 02:31

Предложенный Кабинетом Министров проект пенсионной реформы предусматривает восстановление социальной справедливости и позволяет побороть теневую занятость.

Об этом сказал в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

"Должна быть установлена справедливость. Если я работаю 35 лет и добросовестно плачу отчисления, я должен получить достойную пенсию. И новая система - способ бороться с теневой занятостью и способ преодолеть дефицит бюджета пенсионного фонда. Мы за 7-10 лет уменьшим дефицит бюджета пенсионного фонда и выведем его (дефицит) в ноль, а люди будут получать достойные выплаты", - отметил глава правительства и добавил, что добросовестная уплата взносов будет работать в интересах борьбы с зарплатами в конвертах.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация в пенсионной системе близка к катастрофической, и бездействие будет вести только к ухудшению. Проблема, по словам Гройсмана, заключается не только в том, что дисциплина выплаты единого социального взноса - ключевого источника наполнения бюджета пенсионного фонда - довольно низкая, но и в том, что стаж людей, которые выходят на пенсию - обычно недостаточен.

Между тем, именно дисбалансы в трудовом стаже обусловливают ситуацию, когда человек, который имеет 35 лет стажа, получает такую же минимальную пенсию, что и человек, работавший значительно меньше, или не работавший вовсе.

При этом, говоря о возможной поддержке реформы в парламенте, Гройсман отметил: "Это не политика. Это математическая реформа. И она требует принятия. Вряд ли можно быть против повышения пенсий для 9 млн пенсионеров, против отмены налогообложения работающим пенсионерам. Это комплексные решения, которые выведут пенсионную систему на новый уровень. Я уверен, что мы найдем количество голосов для принятия инициатив".

Он также добавил, что после принятия парламентом проекта закона пенсионной реформы правительство до конца года обеспечит повышение и осовременивания пенсий военным-пенсионерам.

Темы: пенсииреформыГройсман
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