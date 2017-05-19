Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Радикальная партия закрыла свою страницу Вконтакте

Пятница, 19 мая 2017, 12:59

Радикальная партия Олега Ляшко удалила свою страницу с российской соцсети Вконтакте, которая запрещена указом президента Петра Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Комитет избирателей Украины.

"После сообщения КИУ Радикальная партия Олега Ляшко удалила страницу в российской социальной сети "Вконтакте". Ждем оперативных действий от "Оппозиционного блока", - говорится в сообщении.

16 мая 2017 Президент Петр Порошенко пообещал закрыть свои официальные страницы в российских соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

15 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Более о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Последние новости
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
Все новости...
Реклама: