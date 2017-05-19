Минюст объяснил, зачем Украине дело против Сталина и Берии

Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что уголовное производство против Иосифа Сталина и Лаврентия Берии восстановит историческую справедливость.

Об этом он сказал журналистам в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Это – восстановление исторической справедливости. Украинское законодательство позволяет проводить уголовное производство даже по тем лицам, которые уже умерли, для того, чтобы реабилитировать потерпевших, установить юридически значимые факты, а речь идет о массовых преступлениях", - заявил Петренко.

Министр выразил уверенность, что у Генеральной прокуратуры есть необходимая политическая воля довести это дело до конца.

Как сообщала 18 мая ГПУ, прокуратура Крыма подписала уведомление о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в насильственном переселении в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

Соответствующее уголовное производство было открыто в декабре 2015 года.