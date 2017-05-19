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Госдума РФ во втором чтении согласовала выборы в день аннексии Крыма

Пятница, 19 мая 2017, 18:26

Госдума РФ приняла во втором чтении пакет изменений в избирательное законодательство, по которым выборы президента перенесут на 18 марта 2018 года, то есть на годовщину аннексии Крыма.

Такое решение было принято в пятницу, сообщает русская служба ВВС.

Законопроекты также отменяют открепительные удостоверения, правозащитники называли одним из основных способов фальсификаций на выборах.

Как известно, пакет законопроектов в марте внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков.

"Оппозиционные фракции подготовили несколько десятков поправок, но все они были отклонены", - пишет издание.

Согласно поправкам, "если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье".

В 2018 году это будет 18 марта. Чтобы законопроект окончательно стал законом он должен пройти третье чтение.

Как известно, 12 апреля Госдума Российской Федерации в первом чтении одобрила перенос выборов президента России в 2018 году на 18 марта – день официальной аннексии Крыма.

Ранее источники в Кремле заявляли СМИ, что выборы могут стать "референдумом о доверии национальному лидеру", поэтому оппонентов Владимиру Путину не будут искать.

"На сегодняшний день просто нет такого кандидата, который своим выдвижением способен создать интригу на выборах", - считают в администрации действующего президента РФ.

Темы: Крыманнексия
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