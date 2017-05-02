Украинца Артура Панова этапировали в суд в Ростове

19-летний украинец Артур Панов этапирован в здание суда в Ростове-на-Дону, где во вторник состоится очередное заседание по его делу.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Юг" во вторник пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда, который будет рассматривать дело, Алена Катькало.

"Подсудимый этапирован. Он жив. В 14.00 во вторник состоится очередное судебное заседание" - сказала Катькало.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Панов умер в ростовском СИЗО от сердечной недостаточности.

В пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области эту информацию тоже не подтвердили.

"Мы не подтверждаем информацию о смерти Антона Панова" - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Ранее в Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону УНИАН также сообщили, что в УФСИН и в СИЗО опровергли информацию о смерти Панова.

По версии следствия, являвшийся активным приверженцем идей национализма украинец решил совершить в Ростове-на-Дону террористический акт с помощью самодельного взрывного устройства. Сделать это он намеревался в месте массового скопления людей.

Для того, чтобы исполнить задуманное, обвиняемый начал переписываться в соцсетях с ростовчанином. Украинец рассказал ему о том, что на территории Ростова-на-Дону планируется теракт, и пообещал ему в случае успеха денежное вознаграждение и выезд за пределы России.

Гражданин Украины в домашних условиях якобы изготовил и хранил взрывчатые вещества и устройства. С ноября по декабрь 2015 года он вел поиск потенциальных объектов с массовым пребыванием людей, а также проводил разведку имеющихся на них антитеррористических систем безопасности.

Как утверждает российское следствие, в конце ноября 2015 года Панов и местный житель встретились в Ростове-на-Дону, где ростовчанин узнал подробности о планируемом теракте, мощности взрывного устройства и компонентах, из которого оно будет изготовлено, а также о предполагаемом месте совершения теракта.

В начале декабря 2015 года украинец был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ростовчанина задержали в апреле 2016 года.

Панов обвиняется в приготовлении к террористическому акту и покушении на вовлечение лица в его совершение, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и публичном оправдании терроризма, житель Ростова-на-Дону - в содействии террористической деятельности.