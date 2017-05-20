9 мая в Днепре: подозреваемый заключил сделку со следствием

С одним из подозреваемых в совершении столкновений 9 мая 2017 года в Днепре заключено соглашение о признании виновности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, последний присутствовал во время проведения праздничных мероприятий, однако сам не наносил телесных повреждений потерпевшим и сотрудничал со следствием, предоставляя важные показания.

Материалы в отношении совершенного им преступления выделены в отдельное производство, а обвинительный акт был направлен в суд.

В рамках инкриминируемой ему статьи 293 УК Украины (групповое нарушение общественного порядка) суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Следственным управлением прокуратуры Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч.1 ст.294, ч.2 ст.296, ч.2 ст.350 и ч.2 ст.365 УК Украины по факту событий, произошедших 9 мая 2017 года в Днепре во время проведения праздничных мероприятий.

Как сообщалось, правоохранители уже установили 25 человек, которые 9 мая принимали участие в драках возле монумента Славы в Днипре. 5-м из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

9 мая в Днипре произошла массовая драка из-за флагов, во время которой было травмировано 14 человек.

Украинская правда