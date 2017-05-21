К WannaCry может быть причастно спецподразделение разведки КНДР - СМИ

К кибератакам WannaCry может быть причастно спецподразделение разведки КНДР "Unit 180".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собеседников среди должностных лиц и экспертов интернет-безопасности.

Согласно сообщению, спецподразделение могло осуществить "некоторые из своих самых смелых и успешных кибератак", в частности в США, Южной Корее и еще в более чем 10 других странах.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что нашли технические доказательства, которые могли бы связать Северную Корею с глобальной кибератакой WannaCry, вирус которой инфицировал более 300 тыс. компьютеров в 150 странах мира.

Официальный Пхеньян в свою очередь назвал подобные обвинения "смешными".

По словам Ким Хен Квана - профессора информатики из Северной Кореи, который бежал в Южную Корею в 2004 году и имеет источники в КНДР, кибератаки Пхеньяна направлены на увеличение денежных средств и, похоже, были организованы подразделением "Unit 180", входящего в состав Главного бюро разведки, которое управляет тайными операциями КНДР.

"Unit 180" занимается хакерством финансовых учреждений путем нарушения и снятия денег с банковских счетов", - отметил он.

По его данным, хакеры, работающие на КНДР, осуществляют атаки из-за рубежа и скорее всего работали под прикрытием, будучи работниками торговых фирм, зарубежных филиалов северокорейских компаний или совместных предприятий в Китае или Юго-Восточной Азии.

Как известно, 12 мая десятки тысяч компьютеров по всему миру были заражены вирусомWannaCry. Вирус также атаковал компьютеры в Украине и России.

В Украине большинства случаев инфицирования информационных систем государственного сектора вредоносной программой WannaCrypt удалось избежать.

Как сообщило интернет-издание The Intercept, группировка киберпреступников Shadow Brockers использовала для атаки хакерское программное обеспечение АНБ и уязвимость Windows, известную под названием EternalBlue.

По данным организации Elliptic, организаторам WannaCry удалось присвоить около $42 тысяч со счетов жертв атаки.

Украинская правда