В МВД считают, что провайдеры добросовестно заблокируют сайты РФ

В МВД Украины понимают, что в короткие сроки выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировании российских сайтов не представляется возможным, однако ожидают, что провайдеры будут добросовестно его выполнять.

Об этом заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в эфире канала "112.Украина" в воскресенье, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас в Украине 5 тыс. провайдеров, сказать, что можно очень быстро выполнить решение СНБО, мы не можем. И понемногу провайдеры принимают те или иные решения. Надеемся, что все провайдеры будут добросовестными и законопослушными", - сказал он.

По его словам, министерство обязательно приобщится к реализации этого решения СНБО, в частности через такое подразделение, как Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

"Там есть профессиональные люди, которые также будут задействованы в исполнении этого решения СНБО", - сказал Шевченко.

Он отметил, что ответственность за невыполнение данного решения можно будет внести лишь после того, как будут внесены соответствующие изменения в законодательство.

"Речь идет о законодательстве, если оно будет предусматривать ответственность за невыполнение этого решения, то она будет. Чтобы говорить вообще о такой ответственности, надо внести определенные законодательные изменения, возможно, они будут внесены достаточно оперативно. Я знаю, что депутат Геращенко (советник главы МВД, нардеп от фракции "Народный фронт") работает над определенным законопроектом касательно этого", - добавил Шевченко.

Как известно, 15 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Ведущие украинские операторы мобильной связи "Киевстар" и "Vodafone-Украина" уже заблокировали доступ пользователей ко всем российским сайтам, попавшим в список санкций.

Больше о новых санкциях читайте в материале "Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети".