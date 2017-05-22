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Украине надо делать посылы жителям Крыма – Джемилев

Понедельник, 22 мая 2017, 13:24

Украине следовало бы объявить, что жителей аннексированного Крыма, не совершавших преступлений в отношении украинцев, Украина не будет обвинять в госизмене.

Такое мнение высказал один из лидеров крымскотатарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью Лига.net.

Он отметил, что есть "страх у людей, которые приветствовали оккупантов: они боятся, каким теперь будет отношение к ним со стороны Украины – это не только рядовые жители, но и коллаборанты".

"Я думаю, Украине надо делать какие-то посылы. Коллаборант коллаборанту рознь. Если ты не совершал преступлений в отношении граждан Украины и просто работаешь в тех структурах, которые занимаются обеспечением жизни полуострова, – мы это не будем рассматривать как измену", – сказал Джемилев.

По его словам, те, кто поддерживал аннексию, не признаются, даже если их отношение к этому изменилось, поэтому "говорить о настроениях (в Крыму) очень трудно".

Джемилев также отметил, что большинство крымчан имеет украинские паспорта.

"Сейчас, когда есть возможность получить безвизовый въезд, за биометрическими паспортами бросились, в том числе, и активные коллаборанты. Они приезжают сюда свободно", – сказал он.

"Что говорить, если Анатолий Могилев может запросто приезжать сюда – и его никто не задержит, такой у нас разгул демократии. При этом он выступает по телевидению и говорит, что Меджлис – это страшнее сепаратистов", – констатировал уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа.

Говоря об идее крымскотатарской автономии, Джемилев сказал, что необходимо изменить 10 раздел Конституции, в котором говорится об АРК.

"Мы хотим, и президент это понимает, чтобы она была переформатирована из просто территориальной автономии в национально-территориальную. В Конституции должно быть сказано, что автономная республика создается как форма самоопределения крымскотатарского народа", – сказал он.

"Но основное – это функционирование крымскотатарского языка на территории Крыма наравне с государственным и, конечно, адекватное представительство крымских татар во власти для защиты базовых интересов коренного народа", – заявил Джемилев.

И хотя до сентября эти изменения должны бы быть согласованы в конституционной комиссии и переданы в Верховную Раду, он сомневается в поддержке:

"Сначала законопроект принимается большинством в 226 голосов, направляется в КСУ, и потом действительно нужно найти 300 голосов. Предстоит, конечно, очень непростая работа. Я не думаю, что так легко удастся собрать не то, что 300, – даже 226. И среди депутатов, и в обществе нет достаточной информации, знания этой проблемы".

Алена Рощенко, УП

Темы: КрыманнексияДжемилев
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