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Сытник: Без спецсуда, дела топ-чиновников будут расследовать годами

Понедельник, 22 мая 2017, 13:32

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник утверждает, что без создания Антикоррупционного суда дела, связанные с большой коррупцией топ-чиновников, могут рассматриваться 10 лет.

Об этом он сказал во время дискуссии "Как Украине наконец добиться успеха в борьбе с топ-коррупцией и возвращения украденных активов?", передает УНИАН.

По убеждению Сытника, Антикоррупционный суд надо создавать в рамках действующей судебной системы, набирать новых судей по условиям конкурсного отбора и начинать рассматривать дела, расследуемых Бюро.

По словам Сытника, судья, слушающий 500-600 дел, не может слушать дело такого масштаба, как коррупционная схема народного депутата Александра Онищенко.

"Фактически, если назначать по этим делам заседания раз в месяц, при том, что судья не будет коррумпированный в этом деле, мы результат увидим через 10 лет", - подчеркнул он.

"Такой процесс вообще не устраивает ни нас, ни гражданское общество", - сказал Сытник.

Он выразил надежду, что вопрос создания Антикоррупционного суда будет решен.

"Этот суд можно создать до конца 2017 при наличии политической воли и соответствующего законодательства", - подытожил Сытник.

Как известно, в понедельник Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что против создания Высшего антикоррупционного суда и за создание специализированной палаты при суде, который уже существует.

Темы: Сытниккоррупцияпрокуратура
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