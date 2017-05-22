Джемилев объяснил, зачем теперь подозрению Сталину и Берии

Объявление подозрения покойным Иосифу Сталину и Лаврентию Берии за депортацию крымских татар – необходимый шаг для признания преступления протии крымскотатарского народа.

Об этом сказал один из лидеров крымских татар и народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью Лига.net.

"И Сталин, и Берия, и Кабулов давно горят в аду, чтобы им предъявлять обвинения или подозрения. Но такова процедура", – отметил он.

"Это необходимо. Потом будет судебный процесс, чтобы в юридическом плане признать преступление против целого народа", – объяснил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа

Как известно, в декабре 2015 года Прокуратура Автономной Республики Крым начала расследование касательно депортации крымских татар в 1944 году, а 18 мая 2017 года вынесла подозрение Сталину и Берии за насильственную депортацию крымских татар с родной земли 73 года назад.

Министр юстиции Украины Павел Петренко объяснил, что уголовное производство против этих коммунистических лидеров восстановит историческую справедливость.

Алена Рощенко, УП