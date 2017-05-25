Жена Сущенка обратилась за помощью к жене Макрона

Жена журналиста Укринформа Романа Сущенка написала письмо жене президента Франции Эммануэля Макрона с просьбой посодействовать освобождению мужа, которого в России незаконно удерживают в СИЗО.

Об этом сообщил адвокат заложника Марк Фейгин в facebook.

"Я прошу друзей из групп поддержки Романа Сущенко, моего подзащитного находящегося в лефортовской тюрьме, помочь распространить письмо-обращение его супруги Анжелики к жене президента Макрона во французских СМИ и социальных сетях", - написал Фейгин, опубликовав указанное письмо.

В письме Анжела Сущенко просит Бриджит Тронье, жену президента Макрона, помочь в освобождении мужа из российской тюрьмы.

"Разумеется, что и руководство МИД Франции, и канцелярия Главы государства детально осведомлены о нашей проблеме и прилагают усилия для её разрешения. Однако Вы вызываете во мне особое доверие и уверенность, как человек способный мне помочь.

Не мне Вам давать советы, каким образом можно было бы способствовать скорому освобождению моего мужа. Вы сами смогли бы действовать, как подсказало бы Ваше сердце. Уверена, что Вам, как никому, это под силу", - обращается к первой леди Франции жена Сущенко.

Фейгин выразил надежду, что распространение этого обращения в СМИ и соцсетях накануне визита президента РФ Владимира Путина в Париж может сыграть решающую роль в освобождении журналиста.

Ранее сообщалось, что сын Романа Сущенко Максим написал письмо президенту России, в котором попросил его посодействовать возвращению отца домой.

Как известно, Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.