Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жена Сущенка обратилась за помощью к жене Макрона

Четверг, 25 мая 2017, 04:56

Жена журналиста Укринформа Романа Сущенка написала письмо жене президента Франции Эммануэля Макрона с просьбой посодействовать освобождению мужа, которого в России незаконно удерживают в СИЗО.

Об этом сообщил адвокат заложника Марк Фейгин в facebook.

"Я прошу друзей из групп поддержки Романа Сущенко, моего подзащитного находящегося в лефортовской тюрьме, помочь распространить письмо-обращение его супруги Анжелики к жене президента Макрона во французских СМИ и социальных сетях", - написал Фейгин, опубликовав указанное письмо.

В письме Анжела Сущенко просит Бриджит Тронье, жену президента Макрона, помочь в освобождении мужа из российской тюрьмы.

"Разумеется, что и руководство МИД Франции, и канцелярия Главы государства детально осведомлены о нашей проблеме и прилагают усилия для её разрешения. Однако Вы вызываете во мне особое доверие и уверенность, как человек способный мне помочь.
Не мне Вам давать советы, каким образом можно было бы способствовать скорому освобождению моего мужа. Вы сами смогли бы действовать, как подсказало бы Ваше сердце. Уверена, что Вам, как никому, это под силу", - обращается к первой леди Франции жена Сущенко.

Фейгин выразил надежду, что распространение этого обращения в СМИ и соцсетях накануне визита президента РФ Владимира Путина в Париж может сыграть решающую роль в освобождении журналиста.

Ранее сообщалось, что сын Романа Сущенко Максим написал письмо президенту России, в котором попросил его посодействовать возвращению отца домой.

Как известно, Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.

Темы: СущенкоРосcияФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Сущенко
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета
Сущенко: Заключенные в российской колонии все понимают, здоровались "Добрый ранок"
Последние новости
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
Все новости...
Реклама: