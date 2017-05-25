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Грицак заявляет, что ошибок СБУ по делу Шеремета не было

Четверг, 25 мая 2017, 11:46
Грицак заявляет, что видео по делу Шеремета передали Нацполиции

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак утверждает, что сотрудники СБУ изымали диски только по одному адресу в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета и передали их Национальной полиции.

Об этом он заявил в четверг, общаясь с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

Грицак заявил, что ошибки в следствии, о которых ранее сказал генпрокурор Юрий Луценко, спецслужбы не касаются.

"Мы изымали по отдельному поручению следователя 4 жестких дисков по одному адресу. И эти 4 жестких диска были переданы в Нацполицию без каких-либо вмешательств в них. Поэтому об ошибках, которые были выявлены (в следствии), пожалуйста, спрашивайте у генпрокурора. К нам никаких обращений по этому поводу не поступало", - сказал он.

Он добавил: "Не знаю, что имел в виду генеральный прокурор, но у нас была встреча как с общественными активистами, так и с руководством Национальной полиции и Генпрокуратуры".

По его словам, на этой встрече присутствовали трое журналистов, проводивших расследование, первый замгенпрокурора и руководитель Нацполиции.

"На прямой вопрос "Что мы сделали не так, передали ли мы хоть один материал с каким-то искажением, исправлением... со следами работы Службы безопасности", Князев (глава Нацполиции Сергей Князев - ред.) ответил..."Нет, вы передали все хорошо", - рассказал о подробностях встречи Грицак.

Как известно, 24 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста Шеремета следствие допустило ошибку, не изъяв одну из важнейших видеозаписей.

"Должен признать, что в этом следствии была допущена ошибка. Изъяв 201 камеру видеонаблюдения, еще одна – и, как оказалось, самая важная, - камера ни была удалена, что все это время не давало очень важной информации следствию", - сказал Луценко.

Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016, подложив взрывчатку под машину, в которой он ездил на работу, - автомобиль взорвался в центре Киева около 8 утра, Шеремет получил серьезные повреждения и умер в "скорой".

Правоохранители расследуют убийство как теракт, но ни исполнителей, ни организаторов его до сих пор не установили. У них есть несколько версий, ключевая - профессиональная деятельность Шеремета.

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Темы: ГрицакДело Шеремета
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