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Аваков: Из-за ошибки в деле Шеремета, приходится заново проверять все факты

Четверг, 25 мая 2017, 21:26

Министр внутренних дел Украина Арсен Аваков заявляет, что один из участников расследования убийства журналиста Павла Шеремета допустил ошибку, которая вынуждает сейчас перепроверять все материалы дела.

Об этом он сказал в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на "24 канале" в четверг.

"Имела место ситуация, при которой была допущена одним из сотрудников техническая или, скажет так, иная небрежность, которая, на мой взгляд, ни на что существенно не повлияла... но наличие такой небрежности в одном случае из почти 2 тыс., заставила нас полностью переработать весь массив заново, проверяя каждый из фактов, и мы сейчас этим заняты", - сказал Аваков.

По словам министра, журналистам, которые проводили собственное расследование и выявили дополнительные факты, должны были поделиться этой информацией со следствием.

"Следствие расследует, и в это время журналисту становится известен дополнительный факт, и журналист не делится этим дополнительным фактом со следствием, а снимает кино. Я считаю, что это выглядит немного странно", - добавил министр.

Аваков подчеркнул, что утаивание фактов от следствия является преступлением.

Накануне, 24 мая, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отчитываясь в Верховной Раде, заявил, что в деле по убийству Шеремета следствие допустило ошибку, не изъяв одну из важнейших видеозаписей.

В свою очередь глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что сотрудники СБУ изымали диски только по одному адресу в рамках расследования убийства Шеремета и передали их Национальной полиции, ошибки в следствии, о которых ранее сказал генпрокурор, спецслужбы не касаются.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в 7.45 в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистская деятельность в Украине и других странах.

Интерфакс-Украина

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Темы: Дело ШереметаАваков
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