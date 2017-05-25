Аваков: Из-за ошибки в деле Шеремета, приходится заново проверять все факты
Министр внутренних дел Украина Арсен Аваков заявляет, что один из участников расследования убийства журналиста Павла Шеремета допустил ошибку, которая вынуждает сейчас перепроверять все материалы дела.
Об этом он сказал в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на "24 канале" в четверг.
"Имела место ситуация, при которой была допущена одним из сотрудников техническая или, скажет так, иная небрежность, которая, на мой взгляд, ни на что существенно не повлияла... но наличие такой небрежности в одном случае из почти 2 тыс., заставила нас полностью переработать весь массив заново, проверяя каждый из фактов, и мы сейчас этим заняты", - сказал Аваков.
По словам министра, журналистам, которые проводили собственное расследование и выявили дополнительные факты, должны были поделиться этой информацией со следствием.
"Следствие расследует, и в это время журналисту становится известен дополнительный факт, и журналист не делится этим дополнительным фактом со следствием, а снимает кино. Я считаю, что это выглядит немного странно", - добавил министр.
Аваков подчеркнул, что утаивание фактов от следствия является преступлением.
Накануне, 24 мая, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отчитываясь в Верховной Раде, заявил, что в деле по убийству Шеремета следствие допустило ошибку, не изъяв одну из важнейших видеозаписей.
В свою очередь глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что сотрудники СБУ изымали диски только по одному адресу в рамках расследования убийства Шеремета и передали их Национальной полиции, ошибки в следствии, о которых ранее сказал генпрокурор, спецслужбы не касаются.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года в 7.45 в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистская деятельность в Украине и других странах.