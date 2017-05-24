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У следствия по делу Шеремета не было видео, которое имели журналисты

Среда, 24 мая 2017, 13:55
У следствия по делу Шеремета не было видео, которое имели журналисты

Официальное следствие, которое расследует убийство журналиста Павла Шеремета, не изымало видео с камеры наблюдения, которое добыли журналисты и авторы фильма "Убийство Павла".

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в парламентском зале в среду, 24 мая.

"Должен признать, что в этом следствии была допущена ошибка. Изъяв 201 камеру видеонаблюдения, еще одна – и, как оказалось, самая важная, – камера не была изъята, что все это время не давало очень важной информации следствию", – сказал Луценко.

"Благодаря журналистам эти видеосъемки стали известными – жаль, что на весь мир, а не только для следователей, но эти пленки очень важны для следствия", – заявил он.

"Насколько я знаю, руководство МВД также признало ошибку и сейчас старается наверстать упущенное время", – добавил генпрокурор.

Как известно, журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года, подложив взрывчатку под машину, в которой он ездил на работу, – авто взорвалось в центре Киева около 8 утра, Шеремет получил серьезные повреждения и умер в "скорой".

Правоохранители расследуют убийство как теракт, но ни исполнителей, ни организаторов его до сих пор не установили. У них есть несколько версий, ключевая – профессиональная деятельность Шеремета.

10 мая 2017 года журналисты "Слідство.Інфо" показали первую часть расследования – документальный фильм "Убийство Павла", в котором изложили ранее не известные факты об убийстве Шеремета.

Благодаря видеозаписям с камер наблюдения известно, что взрывчатку ночью заложила под сиденье водителя женщина, ее прикрывал мужчина. Они появились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Журналисты также установили, что под домом, где жил Шеремет, в ночь, когда под машину журналиста заложили взрывчатку, находились подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водителя последней удалось разыскать: Игорь Устименко в 2014 году работал в Службе безопасности Украины.

Из разговоров с людьми, которые могли быть полезными для следствия, журналисты сделали вывод, что следователи их не допрашивали.

Отдельно авторы фильма "Убийство Павла" поделились тем, что видео с трех камер, которое могло быть ключевым, им не дали владельцы, а еще некоторые записи оказались недоступны, так как работники Службы безопасности Украины изъяли соответствующие серверы и вернули их пустыми.

СБУ заверила, что ее сотрудники получили 4 жестких носителя информации с записями камер внешнего наблюдения на одном из домов по улице Ивана Франко – и "без внесения каких-либо изменений в конфигурацию и объем материалов" передали их следователю.

А заместитель министра внутренних дел Вадим Троян подтвердил: "Случаи, когда мы приходили, а видео не было, действительно имели место". За объяснениями он посоветовал обращаться в СБУ.

Что касается Устименко, то в СБУ заверили, что его уволили еще в апреле 2014 года и что он не выполнял никаких задач СБУ под домом Шеремета в ночь перед трагедией.

15 мая Устименко допросили, но суть его показаний полиция не раскрыла.

В полиции признали, что могли допустить ошибки при расследовании этого резонансного дела.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Дело ШереметаЛуценкоГенпрокуратураполиция
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