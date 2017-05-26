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Адвокат: У Макрона получили письмо Сущенко

Пятница, 26 мая 2017, 02:33

Адвокат незаконно задержанного в России журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что письмо его подзащитного Эммануэлю Макрону доставлено, по меньшей мере, в канцелярию президента Франции.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Во Французском посольстве мне подтвердили, что письмо моего подзащитного президенту Макрону доставлено по назначению. То есть, по меньшей мере - в канцелярию президента Франции. Надеюсь, на встрече Макрона и Путина 29 мая в какой-то мере эта тема будет затронута", - сказал Фейгин.

Он пояснил, что, на его взгляд, сегодня французско-российский диалог невозможен без обсуждения ряда проблем, среди которых первая – попытки вмешательства в выборы президента Франции, а также, среди прочих – и "кейс Сущенко".

Ранее сообщалось, что украинский журналист Роман Сущенко, работавший в Париже, обратится за помощью в освобождении из российской тюрьмы к новому президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Как известно, Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.

Темы: Сущенко
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