Соболев хочет уволить членов НАПК спецзаконом и привлечь иностранцев

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев поддерживает инициативу министра юстиции Павла Петренко об увольнении членов Национального агентства по предотвращению коррупции специальным законом.

Об этом он сказал журналистам в ВР, сообщает Укринформ.

По его словам, нынешние члены НАПК саботируют проверку электронных деклараций должностных лиц.

"Я поддерживаю инициативу министра юстиции об увольнении членов агентства по предотвращению коррупции специальным законом, потому что эти люди провалили задание - проверку электронной деклараций топ-чиновников", - сказал Соболев.

Соболев также считает, что для набора нового состава НАПК нужно привлечь представителей других государств.

"Единственное, что я предлагаю добавить к инициативе министра юстиции, это освободить нынешних членов НАПК, а при наборе новых привлечь иностранцев, чтобы правительства США, Великобритании, Канады, стран Европейского Союза помогли нам при отборе новых руководителей НАПК, чтобы мы не поменяли шило на мыло", - отметил Соболев.

Как сообщалось, министр юстиции Павел Петренко считает, что руководство Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции должно написать заявления об увольнении и уйти в отставку.

Министерство юстиции подготовило законодательные изменения относительно деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, где, в первую очередь, речь идет о смене руководства агентства.

В четверг, 25 мая, НАПК на своем заседании не смогло утвердить выводы по проверке деклараций премьера Владимира Гройсмана и министров его правительства.