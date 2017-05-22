Министр советует руководителям НАПК дружно уйти в отставку

Министр юстиции Павел Петренко считает, что руководство Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции должно написать заявления об увольнении и уйти в отставку.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в понедельник, сообщает "Укринформ".

"Те люди, которые возглавляют НАПК, сейчас несут персональную ответственность за то, что мы не имеем полноценной системы проверок (деклараций - ред.). Так быть не должно", - отмечает министр.

"Я соавтор законопроекта о предотвращении коррупции, и мы не это закладывали совместно с коллегами и мз гражданского общества, и из парламента в дух и букву этого закона. Эти случайные люди, руководители НАПК, к сожалению, не имеют воли даже подать в отставку, поэтому приходится через изменения в закон такие ошибки исправлять", – сказал Петренко.

Он также отметил, что сейчас рассматривается возможность проведения служебной проверки работы руководства НАПК.

"Корчак обратилась в Кабмин, чтобы было проведено служебное расследование против Радецкого и Рябошапки, Радецкий и Рябошапка обратились в Кабмин, чтобы было проведено служебное расследование по Корчак... Я им всем рекомендую взяться за руки, написать заявление и уйти уже, не мучиться же и не мучить такой важный орган, как НАПК", – считает Петренко.

"Сейчас также рассматривается вопрос возможного назначения служебного расследования, потому что если сами руководители требуют, чтобы против них провели служебное расследование, наверное мы пойдем им навстречу", – добавил министр юстиции.

Как известно, в последние дни марта 2017 года система электронных деклараций была фактически недоступна, тогда как 1 апреля истекал срок для большинства декларантов второй волны.

29 марта премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку из-за этого.

Корчак заявляла уже, что не собирается уходить в отставку, и жаловалась Национальному антикоррупционному бюро, Генеральной прокуратуре, полиции и Совету нацбезопасности и обороны на действия должностных лиц Госслужбы спецсвязи и ГП "УСС", в которых усматривает признаки служебных преступлений.

Ни у правительства, ни у Верховной Рады нет полномочий увольнять руководство НАПК.

Член НАПК Руслан Рябошапка заявлял, что Наталия Корчак исчерпала свой потенциал на должности главы ведомства.

А Корчак обвиняла Радецкого в безответственном торможении работы НАПК.

Глава НАПК также попросила Кабинет министров провести служебное расследование деятельности ее заместителя Руслана Радецкого и члена НАПК Руслана Рябошапки.

Министерство юстиции подготовило законодательные изменения относительно деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупциипроводит полную проверку электронных деклараций 2015 года всего 96 человек.